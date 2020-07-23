СМИ: “Заря” может купить защитника “Шахтера”

Украинский защитник “Шахтера” Богдан Бутко попал на радары луганской “Зари”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным сайта ftr.com.ua, “мужики” уже этим летом готовы выложить за 29-летнего игрока “горняков” 400 тыс. евро.

Речь идет о том, что Бутко может стать заменой фланговому защитнику Богдану Михайличенко, который уже в ближайшее время станет игроком “Андерлехта”.

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Добавим, в текущем сезоне Бутко на правах аренды выступал с польский “Лех”. На его счету 12 матчей (1 ассист) за клуб из Познаня.