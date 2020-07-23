Четверг, 23 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТренер “Шахтера”: В ближайшие пару недель готовимся к “Вольфсбургу”
Футбол

Тренер “Шахтера”: В ближайшие пару недель готовимся к “Вольфсбургу”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Ассистент главного тренера “Шахтера” Витор Северино рассказал о подготовке “горняков” к ответной игре 18 финала ЛЕ против “Вольфсбурга”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. В ближайшие пару недель готовимся к “Вольфсбургу”

Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними”, – сказал Северино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срна: В наших мыслях должен быть только “Вольфсбург”

Напомним, игра с “Вольфсбургом” состоится 5 августа в Киеве на НСК “Олимпийский”. Первая команд еще до карантина завершилась победой “Шахтера” со счетом 2:1.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Динамо” не ведет переговоров с Б’єліцою

Серия А. 35 тур.”Интер” потерял очки в игре с “фиалками”, “Аталанта” с Малиновским взяла верх над “Болоньей”

Журналист: По меньше бы “Динамо” таких болельщиков, как Маркевич

Блохин прокомментировал отставку Михайличенко

Мораес пожаловался на количество игровой практики в Шахтере

Закрыть