Тренер “Шахтера”: В ближайшие пару недель готовимся к “Вольфсбургу”

Ассистент главного тренера “Шахтера” Витор Северино рассказал о подготовке “горняков” к ответной игре 18 финала ЛЕ против “Вольфсбурга”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. В ближайшие пару недель готовимся к “Вольфсбургу”

Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними”, – сказал Северино.

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Напомним, игра с “Вольфсбургом” состоится 5 августа в Киеве на НСК “Олимпийский”. Первая команд еще до карантина завершилась победой “Шахтера” со счетом 2:1.