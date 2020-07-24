АЕК договорился с Чигринским по новому контракту

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, несмотря на слухи об уходе из греческого “АЕКа”, следующий сезон также проведет в составе столичного клуба.

Как сообщает издание Sdna, опытнейший украинский защитник продлил с “АЕКом” контракт сроком на один сезон. По неофициальным данным его оклад составит 350 тысяч евро в год.

Напомним, в прошлом сезоне Дмитрий Чигринский провел в составе “АЕКа” 20 матчей в чемпионате Греции и забил три гола. Афинский клуб стал третьим в местном чемпионате и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.