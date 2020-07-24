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Футбол

Йосип Пиварич перейдет в загребское Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Йосип Пиварич

Киевское “Динамо” в ближайшее время может трудоустроить своего резервиста.

По информации Sportske novosti, левый защитник киевлян Йосип Пиварич, который в прошлом сезоне практически не играл, может стать игроком загребского “Динамо”. В переходе 31-летнего защитника заинтересован лично главный тренер команды Зоран Мамич. Пиварич может пополнить состав хорватского гранда бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, за три сезона в “Динамо” Йосип Пиварич провел 47 поединков и отличился пятью результативными передачами.

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Тэги: ДинамоДинамо ЗагребЙосип Пиварич
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