Йосип Пиварич перейдет в загребское Динамо

Киевское “Динамо” в ближайшее время может трудоустроить своего резервиста.

По информации Sportske novosti, левый защитник киевлян Йосип Пиварич, который в прошлом сезоне практически не играл, может стать игроком загребского “Динамо”. В переходе 31-летнего защитника заинтересован лично главный тренер команды Зоран Мамич. Пиварич может пополнить состав хорватского гранда бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, за три сезона в “Динамо” Йосип Пиварич провел 47 поединков и отличился пятью результативными передачами.