Журналист: “Динамо” не будет платить Луческу 3 млн. евро в год

Журналист каналов “Футбол 1,2,3” Игорь Бурбас опроверг информацию в прессе относительно зарплаты Мирчи Луческу в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Свой первый матч против “Шахтера” Луческу проведет 25 августа. Тогда и разыграют Суперкубок Украины.

И не считайте чужие деньги – там и близко нет 3 млн в год”, – написал Бурбас в соц сетях.

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Напомним, ранее сообщалось, что Луческу подписал с киевлянами контракт на 2 года.