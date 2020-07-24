Левченко: Мне посчастливилось сыграть за сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко гордится тем, что имеет опыт выступлений за “сине-желтых”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Нашел в архивах. В моем понимании, высшее достижение для любого футболиста – это играть за свою национальную сборную. Мне посчастливилось сыграть за сборную Украины, чем я очень горжусь!”, -Левченко подписал фотографию в інстаграмі.

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Нашел в умолчанию флаг. В моем понимании, высшее достижение для любого футболиста – это играть за свою национальную сборную. Мне посчастливилось сыграть за сборную Украины, чем я очень горжусь!🇺🇦 Uit de oude doos. Spelen voor je land is mooiste wat er is✌🏽

Публикация вот Evgeniy Levchenko (@elevchenko) 23 Июл 2020 в 2:13 PDT

Добавим, на счету Левченко является 8 сыгранных матчей за сборную Украины.