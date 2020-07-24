Лунин возвращается в Реал

Украинский вратарь Андрей Лунин, который провел отличный период в составе “Овьедо” на правах аренды, получит свой шанс в мадридским “Реале”.

По информации испанского издания AS, “королевский клуб” видит игрока вторым вратарем команды после Тибо Куртуа. Ещё один молодой вратарь Люка Зидан, который, к слову, является сыном главного тренера, этим летом клуб покинет и перейдет в французский “Монпелье”.

Напомним, в составе “Овьедо” Лунин провел 20 матчей, шесть из которых завершил на ноль. Важно отметить, что клуб украинца был одним из аутсайдеров Сегунды и вратарь неоднократно становился игроком матча.