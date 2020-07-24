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Супряга может переехать в Серию А

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Молодой нападающий киевского “Динамо” Владислав Супряга, который провел блестящий сезон в составе СК “Днепр-1”, своей игрой привлек к себе внимание скаутов итальянских клубов.

По информации FootBoom, переходом игрока активно занимается известный итальянский агент Стефано Антонелли, который прошлым летом помогал перейти в “Аталанту” Руслану Малиновскому. Подтверждает большой интерес итальянского клуба к игроку и известный скаут Алекс Великих. Название клуба претендента пока неизвестно.

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Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга отличился 14 раз, причем, большинство голов он забил в 2020 году.

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Тэги: Владислав СупрягаДинамоСК Днепр-1
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