Супряга может переехать в Серию А

Молодой нападающий киевского “Динамо” Владислав Супряга, который провел блестящий сезон в составе СК “Днепр-1”, своей игрой привлек к себе внимание скаутов итальянских клубов.

По информации FootBoom, переходом игрока активно занимается известный итальянский агент Стефано Антонелли, который прошлым летом помогал перейти в “Аталанту” Руслану Малиновскому. Подтверждает большой интерес итальянского клуба к игроку и известный скаут Алекс Великих. Название клуба претендента пока неизвестно.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга отличился 14 раз, причем, большинство голов он забил в 2020 году.