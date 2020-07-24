Суркис: Луческу должен принести “Динамо” много титулов

Президент “Динамо” Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского “Динамо”, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам.

Успехов ему, удачи. А всем, чем могу, я ему помогу” – сказал Суркис.

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Напомним, ранее сообщалось, что Луческу подписал с “Динамо” контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.