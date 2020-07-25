Динамо даст ещё один шанс юному нигерийскому таланту

Талант юношеской команды “Динамо” Джозеф Окоро, несмотря на то, что на днях был исключен с заявки киевского клуба, пока не станет покидать состав вице-чемпионов Украины.

По информации Динамомании, руководство “Динамо” намерено дать 19-летнему нигерийцу ещё один шанс, после того, как он восстановится после травмы. Из-за проблем с паховыми кольцами Джозеф Окоро в ближайшее время вынужден будет перенести операцию.

Отметим, за юношескую команду “Динамо” Джозеф Окоро провел в нынешнем сезоне четырнадцать матчей и забил два гола.