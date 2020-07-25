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Футбол

Функционер “Динамо” уходит с должности из-за прихода Луческу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вице-президент “Динамо” Евгений Красников покинет киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал ведущий шоу “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский.

По нашей информации, Красников должен покинуть клуб. Он хочет заниматься ФК “Металл”. Этот проект ему гораздо интереснее.

Луческу не будет работать с Красниковым. У него все схвачено в Южной Америке. Там такая сеть … Как в ЦРУ”, – сказал Спиваковский.

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Напомним, недавно Красников основал в Харькове футбольный клуб “Металл”.

Источник: sportanalytic.com
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