Функционер “Динамо” уходит с должности из-за прихода Луческу

Вице-президент “Динамо” Евгений Красников покинет киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал ведущий шоу “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский.

По нашей информации, Красников должен покинуть клуб. Он хочет заниматься ФК “Металл”. Этот проект ему гораздо интереснее.

Луческу не будет работать с Красниковым. У него все схвачено в Южной Америке. Там такая сеть … Как в ЦРУ”, – сказал Спиваковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам

Напомним, недавно Красников основал в Харькове футбольный клуб “Металл”.