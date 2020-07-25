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Футбол

Исполнительный директор СК Днепр-1 оценил шансы на слияние клуба с Зарей

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Русол

Известнейший в прошлом защитник, а нынче исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол прокомментировал слухи о возможном слиянии двух клубов чемпионата Украины “СК “Днепр-1” и луганской “Зари”.

Несмотря на то, что подобное предположение выдвинул недавний кандидат на должность президента УПЛ Михаил Метревели, на самом деле о подобном объединении речи нет.

«Надо у Михаила спросить, что навеяло ему такую бурную фантазию. Я не верю в это. И предпосылок к этому никаких нет. Есть два разных клуба», – сказал Русол.

Напомним, “Заря” стала бронзовым призером чемпионата Украины по футболу, а СК “Днепр-1” в своем дебютном сезоне финишировал на седьмом месте.

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Тэги: Андрей РусолЗаряСК Днепр-1
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