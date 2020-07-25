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Футбол

Луческу даст шанс арендованном таланта “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Динамо” Владислав Супряга входит в планы нового наставника киевлян Мирчи Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua

По информации шоу “ТаТоТаке”, румынский специалист уже попросил руководство киевлян вернуть форварда, который в прошлом сезоне выступал в аренде в “Днепре-1”, поскольку видит в нем потенциального игрока основы своей команды.

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Напомним, недавно в прессе писали, что римское “Лацио” заинтересовано в летнем трансфере Упряжи.

Источник: sportanalytic.com
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