Таланта “Динамо” зовут в Серию А

Украинский форвард “Динамо” Владислав Супряга уже этим летом может перебраться в Италию. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал скаут “Кальяри” Алекс Больших.

По его словам, возможным трансфером 20-летнего нападающего в один из клубов Серии А лично занимается функционер Стефано Антонелли, который способствовал переходу Руслана Малиновского из “Генка” в “Аталанту”.

Напомним, в текущем сезоне Супряга выступал на правах аренды за “Днепр-1”. На его счету 14 забитых голов.