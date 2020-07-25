Суббота, 25 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТаланта “Динамо” зовут в Серию А
Футбол

Таланта “Динамо” зовут в Серию А

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский форвард “Динамо” Владислав Супряга уже этим летом может перебраться в Италию. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал скаут “Кальяри” Алекс Больших.

По его словам, возможным трансфером 20-летнего нападающего в один из клубов Серии А лично занимается функционер Стефано Антонелли, который способствовал переходу Руслана Малиновского из “Генка” в “Аталанту”.

Напомним, в текущем сезоне Супряга выступал на правах аренды за “Днепр-1”. На его счету 14 забитых голов.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Луческу не позволили вернуться в “Шахтер”
“Заря” подпишет украинского легионера из Европы

Серия А. 36 тур. Малиновский не забил пенальти “Милану”

СМИ: Ребров резко отказался от предложения Суркиса

“Реал” выгоняет сына Зидана ради Лунина

Закрыть