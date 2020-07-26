Воскресенье, 26 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЕзерский: В УПЛ еще бы двух-трех таких тренеров, как Луческу
Футбол

Езерский: В УПЛ еще бы двух-трех таких тренеров, как Луческу

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский считает, что назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера “Динамо” принесет пользу УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас, после прихода Луческу, нам бы еще 2-3 таких тренеров в УПЛ, и через два года можно было бы говорить о росте уровня чемпионата Украины” сказал Езерский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам

Читайте также:  Мастерский гол украинца в чемпионате Казахстана (ВИДЕО)

Напомним, Луческу подписал с “Динамо” контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Луческу даст шанс арендованном таланта “Динамо”

Функционер “Динамо” уходит с должности из-за прихода Луческу

Экс-лидера “Шахтера” оценили в 50 млн. евро

Лунин тепло попрощался с “Овьедо”

Кучер
Кучер станет играющим тренером ФК Металл

Закрыть