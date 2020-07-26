Езерский: В УПЛ еще бы двух-трех таких тренеров, как Луческу

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский считает, что назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера “Динамо” принесет пользу УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас, после прихода Луческу, нам бы еще 2-3 таких тренеров в УПЛ, и через два года можно было бы говорить о росте уровня чемпионата Украины” сказал Езерский.

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Напомним, Луческу подписал с “Динамо” контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.