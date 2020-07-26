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Франков: Луческу стремится отомстить “Шахтеру”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков высказался о назначении Мирчи Луческу на пост наставника “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Болельщики всегда эмоционально воспринимают такие переходы, но в итоге оценивают по результату. Не стоит забывать, что Луческу пришел в “Динамо” с целью отомстить и что-то показать своему бывшему клубу. Киевляне получили сильного и умного тренера-иностранца, а еще отличный резонанс на просторах всего бывшего СНГ.

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Для меня гораздо важнее, что ему скоро исполнится 75 лет, он неудачно поработал в “Зените” и противоречиво – в сборной Турции. Мне интересно, какие его тренерская команда и программа, и готов ли он делать ставку на молодых украинцев.

Игорь Суркис понимал, что приход тренера из вражеского лагеря – это большой хайп, поэтому и вышел на общение, показав, что не боится жестких вопросов. Беседа получилась крутая”, – сказал Франков.

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Источник: sportanalytic.com
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