Франков: За игрой Упряжи и Булеци смотрели те, кому надо

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков поделился мыслями о победе “Колоса” над “Днепром-1″(4:1) в полуфинале плей-офф за путевку в ЛЕ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ну как вам вынос “Днепра-1” “Колосом”? Многие ожидали подобное – пусть не результат, но счет?! Такое впечатление, что победа над “Динамо” прилично подхлестнула ребят Руслана Костышина, как будто почувствовали вкус крови … Ну а гости, конечно, прилично разочаровали. Это не истерику в КДК на ровном месте (я про дело Мороза) устраивать – тут все гораздо сложнее!

Будем говорить о позитиве. Особое внимание – выступления Дениса Антюха, который, как вы помните, мог хоронить “Динамо” еще в том матче, который со многими пенальти. Ну и Евгений Морозко выдал пару таких шедевров … Ладно, без авансов. Те, кому надо, смотрели.

Игру Владислава Упряжи и Сергея Булеца – само собой”, – написал Франков в собственном телеграмм-канале.

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Добавим, в финале плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы “Колос” сыграет 29 июля с “Мариуполем”.