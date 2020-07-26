Коноплянка был близок к трансферу в “Ливерпуль”

Украинский хавбек Евгений Коноплянка в 2014 году мог оказаться в английском “Ливерпуле”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал исполнительный директор “Днепра-1” Андрей Русол.

“В начале сезона, когда клуб вышел в финал Лиги Европы (2014/15 – прим.), Была возможность продать Коноплянку за хорошие деньги. Если бы его продали, команда бы вышла в финал ЛЕ? В тот момент не принимались решения “жить или не жить”, а делалось все для того, чтобы была сильная команда. Так, через год он ушел бесплатно, но без него мы далеко бы не зашли в этом турнире. Там потеряли деньги, но здесь получили футбол.

Я был в середине процесса по его переходу в “Ливерпуль”. Там были определенные нюансы. Если бы “Ливерпуль” приехал закрывать этот трансфер на 1-2 дня раньше, скорее всего, Женя перешел бы в эту команду в тот момент.

Не сказал бы, что английский клуб недооценил статус нашего. Это были сложности оформления перехода. Они хотели все сделать очень быстро: приехали, раз-два, подписали бумаги и уехали. Но так не получилось”, – сказал Русол в интервью Виктору Вацко.

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Напомним, в 2015 году Коноплянка перешел из “Днепра” в “Севилью”.