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Футбол

Луческу рассказал, как его завербовало Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Новый наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу отметил, что в 18 лет его завербовало «Динамо» Бухарест.

По его словам, в то время целью было сделать карьеру в посольствах или государственных внешнеторговых компаниях

«Когда мне было 18 лет, меня завербовало «Динамо» Бухарест, клуб Министерства внутренних дел. Они сразу же отдали меня в аренду в «Политехнику» из Бухареста, студенческую команду из столицы. Я в то же время учился на факультете внешней торговли. Это был университет, который готовил студентов к внешней торговле с капиталистическими странами, а не с социалистическими.

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Моей целью было сделать карьеру в посольствах или государственных внешнеторговых компаниях. В то время румынские продукты продавались этими компаниями, которые выполняли роль посредника, а не напрямую фабриками. А после двух лет тренировок я вернулся в «Динамо», – приводит слова кауча So Foot.com.

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Тэги: Динамо
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