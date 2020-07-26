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Футбол

Луческу определился с одним из своих ассистентов в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый наставник “Динамо” Мирча Луческу согласился назначить хорвата Огнена Вукоевича своим ассистентом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом пишет телеграм-канал Динамо Киев Inside.

“Если с вариантом по Вуко – Луческу уже дал добро и согласуются лишь детали с хорватской федерацией, то с Гусевым пока все только на бумаге. Это – рабочий вариант. Реальный, но пока еще не до конца решен. Окончательное решение будет на днях.

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Возможное вхождение Гусева в штаб будет сильным ходом, поскольку более эффективного коммуникатора с игроками сейчас просто не существует. А задатки тренера есть”, – говорится в сообщении.

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Источник: sportanalytic.com
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