Луческу определился с одним из своих ассистентов в “Динамо”

Новый наставник “Динамо” Мирча Луческу согласился назначить хорвата Огнена Вукоевича своим ассистентом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом пишет телеграм-канал Динамо Киев Inside.

“Если с вариантом по Вуко – Луческу уже дал добро и согласуются лишь детали с хорватской федерацией, то с Гусевым пока все только на бумаге. Это – рабочий вариант. Реальный, но пока еще не до конца решен. Окончательное решение будет на днях.

Возможное вхождение Гусева в штаб будет сильным ходом, поскольку более эффективного коммуникатора с игроками сейчас просто не существует. А задатки тренера есть”, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам