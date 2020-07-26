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Футбол

Таланта “Динамо” сватают в Италию, экс-лидер “Карпат” идет в “Зарю”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток.

Стало известно, какой именно итальянский клуб хочет подписать форварда “Динамо” Владислава Супрягу.

По данным издания “Футбол24”, украинского нападающего в своих рядах хочет видеть римское “Лацио”, которое следит за ним еще с юношеского Евро в Финляндии.

Таланта "Динамо" сватають в Італію, екс-лідер "Карпат" йде в "Зорю"

Украинский полузащитник “Антверпена” Егор Назарина близок к трансферу в луганскую “Зарю”.

По данным СМИ, хавбек бельгийского клуба договаривается о 3-летний контракт с бронзовым призером УПЛ.

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Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 400 тыс. евро.

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Таланта "Динамо" сватають в Італію, екс-лідер "Карпат" йде в "Зорю"

Нападающий “Динамо” Владислав Супряга входит в планы нового наставника киевлян Мирчи Луческу.

По информации шоу “ТаТоТаке”, румынский специалист уже попросил руководство киевлян вернуть форварда, который в прошлом сезоне выступал в аренде в “Днепре-1”, поскольку видит в нем потенциального игрока основы своей команды.

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Таланта "Динамо" сватають в Італію, екс-лідер "Карпат" йде в "Зорю"

Украинский центрбек Дмитрий Чигринский продолжит выступать за греческий АЕК.

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33-летний защитник согласовал с греками контракт на 1 сезон без функции пролонгации.

Источник: sportanalytic.com
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