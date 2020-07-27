Динамо интересуется лидером обороны Галатасарая

Одним из первых приобретений киевского “Динамо” во время летнего трансферного окна может стать бразильский защитник турецкого “Галатасарая” Маркау ду Насименто Тейшейра, о чем сообщает турецкий твиттер-аккаунт Transfer Haberleri.

По последней информации киевское “Динамо” проявляет большой интерес к 24-летнему лидеру обороны стамбульского гранда, но помимо киевлян, интерес к игроку проявляет также и римская “Рома”.

Отметим, прошлой зимой “Галатасарай” заплатил за Маркау четыре миллиона евро. Сейчас защитник оценивается более чем в два раза дороже, около десяти миллионов евро.