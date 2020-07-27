Гусев и Вукоевич войдут в штаб Луческу

Румынский специалист Мирча Луческу определился с тренерским штабом, который будет помогать ему работать в “Динамо”.

Помимо многолетнего соратника Александра Спиридона, с которым румынский специалист долгое время работал в “Шахтере”, в тренерский штаб войдут и известные динамовцы. Помимо Михаила Михайлова, который будет отвечать за вратарей, помогать Мирче Луческу будут Огнен Вукоевич и Олег Гусев, о чем сообщил известный журналист Игорь Цыганык.

«Возвращается Спиридон. Якобы возвращается, потому что Луческу поставил условие, чтобы Спиридон работал в его тренерском штабе.

Также Вукоевич, Гусев, Михайлов – те люди, которые в свое время работали в киевском «Динамо», они остаются работать в «Динамо» в тренерском штабе Луческу»