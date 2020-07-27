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Футбол

Игорь Суркис убедил Луческу остаться

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирча Луческу

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу все же остается в клубе, несмотря на озвученную ранее информацию о своем желании уйти из-за давления со стороны ультрас.

Сегодня состоялась встреча румынского специалиста с президентом клуба Игорем Суркисом, которому удалось убедить тренера остаться в команде.

«Все нормально. Есть у «Динамо» тренер», – прокомментировал Суркис результаты встречи с Мирчей Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавил киевское “Динамо” всего лишь четыре дня назад. Против назначения экс-тренера “Шахтера” выступили ультрас клуба и ряд легенд киевлян.

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Тэги: главноеДинамоМирча Луческу
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