Официально: Чигринский продлил контракт с АЕКом

Известнейший украинский защитник Дмитрий Чигринский ещё, как минимум сезон, проведет в чемпионате Греции по футболу.

Несмотря на длительные переговоры между сторонами, в конечном итоге Чигринский сумел договорится с руководством греческого “АЕКа” по новому контракту. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, украинец поставил подпись под годичным соглашением. Его оклад составит чуть менее 350 тысяч евро, но с учетом бонусов может достичь 450 тысяч в год.

Напомним, в составе “АЕКа” Дмитрий Чигринский отыграл четыре сезона, сыграл 101 матч, забил пять голов, из которых три в крайнем сезоне.