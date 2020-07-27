Понедельник, 27 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Чигринский продлил контракт с АЕКом
Футбол

Официально: Чигринский продлил контракт с АЕКом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дмитрий Чигринский

Известнейший украинский защитник Дмитрий Чигринский ещё, как минимум сезон, проведет в чемпионате Греции по футболу.

Несмотря на длительные переговоры между сторонами, в конечном итоге Чигринский сумел договорится с руководством греческого “АЕКа” по новому контракту. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, украинец поставил подпись под годичным соглашением. Его оклад составит чуть менее 350 тысяч евро, но с учетом бонусов может достичь 450 тысяч в год.

Читайте также:  КДК УАФ строго наказал краматорский Авангард

Напомним, в составе “АЕКа” Дмитрий Чигринский отыграл четыре сезона, сыграл 101 матч, забил пять голов, из которых три в крайнем сезоне.

загрузка...
Тэги: АЕКглавноеДмитрий Чигринский
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник может покинуть Зарю

Папа Гуйе
СК Днепр-1 попрощался с двумя игроками

Дмитрий Клец
Ещё один важный исполнитель покинул львовские Карпаты

Станислав Оганов
Официально: Станислав Оганов – генеральный директор Зари

Лидер фанатов “Динамо”: Суркис должен уйти вместе с Луческу

Закрыть