СК Днепр-1 попрощался с двумя игроками

Днепровский СК “Днепр-1”, который не сумел в дебютном сезоне в элите квалифицироваться в Лигу Европы, уступил в раунде плей-офф “Колосу”, начал чистку состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, руководство приняло решение не продлевать контракты со своими возрастными игроками в лице Папа Гуйе и Алексеем Чичиковым. Их соглашения подошли к концу и продлены не будут.

Напомним, Алексей Чичиков выступал за СК “Днепр-1” ещё в Первой лиге, в нынешнем сезоне он провел 24 матча в УПЛ, забил три гола и сделал две результативные передачи. На счету 36-летнего Папа Гуйе 15 поединков в чемпионате Украины.