Заря интересуется защитником израильского Бейтара

Луганская “Заря” продолжает активные поиски футболистов, которые могли бы усилить состав команды в следующем сезоне.

Несмотря на то, что ранее отечественная пресса сообщала о грядущем переходе в луганский клуб защитника “Вардара” Леовигильдо, который должен был стать заменой Богдану Михайличенко, клуб продолжает поиски левого защитника.

По информации Meczyki, одним из вариантов является защитник израильского “Бейтара” Максим Гречкин, который родился в Украине, правда, имеет израильское гражданство. “Заря” предложила “Бейтару” вариант с арендой 24-летнего футболиста с дальнейшим правом выкупа.