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Футбол

Динамо заинтересовалось российским полузащитником

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Зиньковский

Одним из первых новичков киевского “Динамо” этим летом может стать один из лидеров самарских “Крыльев Советов” Антон Зиньковский.

Как сообщает российское издание “Спорт-Экпресс”, украинский клуб проявляет серьезный интерес в услугах 24-летнего футболиста самарцев. Правда, помимо “Динамо”, планы на игрока имеет питерский “Зенит” и ФК “Краснодар”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Антона Зиньковского восемь результативных передач в 27 матчах чемпионата России. Клаусула игрока составляет один миллион евро.

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Тэги: Антон ЗиньковскийДинамоКрылья Советов
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