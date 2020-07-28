Динамо заинтересовалось российским полузащитником

Одним из первых новичков киевского “Динамо” этим летом может стать один из лидеров самарских “Крыльев Советов” Антон Зиньковский.

Как сообщает российское издание “Спорт-Экпресс”, украинский клуб проявляет серьезный интерес в услугах 24-летнего футболиста самарцев. Правда, помимо “Динамо”, планы на игрока имеет питерский “Зенит” и ФК “Краснодар”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Антона Зиньковского восемь результативных передач в 27 матчах чемпионата России. Клаусула игрока составляет один миллион евро.