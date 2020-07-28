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Футбол

Официально: Леовижилдо – игрок Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Леовижилдо

Луганская “Заря” оперативно определилась с заменой Богдану Михайличенко, который переходит в “Андерлехт”.

Как сообщает официальный сайт луганчан, первым новичком клуба этим летом стал бразильский защитник Леовижилдо, с которым был подписан контракт сроком на два года Условия перехода не сообщаются.

Отметим, по итогам прошлого сезона Леовижилдо стал одним из лучших игроков чемпионата Северной Македонии. Выступая на позиции левого защитника игрока забил в составе “Вардара” пять голов и сделал шесть результативных передач.

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Тэги: ВардарЗаряЛеовижилдо
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