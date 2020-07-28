Официально: Леовижилдо – игрок Зари

Луганская “Заря” оперативно определилась с заменой Богдану Михайличенко, который переходит в “Андерлехт”.

Как сообщает официальный сайт луганчан, первым новичком клуба этим летом стал бразильский защитник Леовижилдо, с которым был подписан контракт сроком на два года Условия перехода не сообщаются.

Отметим, по итогам прошлого сезона Леовижилдо стал одним из лучших игроков чемпионата Северной Македонии. Выступая на позиции левого защитника игрока забил в составе “Вардара” пять голов и сделал шесть результативных передач.