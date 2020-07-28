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Сергей Романов покинул Металлист 1925

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Романов

Харьковский “Металлист 1925”, который продолжает борьбу за выход в украинскую Премьер лигу, потерял своего основного игрока.

Как сообщает официальный сайт клуба, “Металлист 1925” прекратил сотрудничество со своим полузащитником Сергеем Романовым, которому был предоставлен статус свободного агента. Ранее, столь неожиданно клуб покинул Роберт Гегедош.

Отметим, в нынешнем сезоне Сергей Романов являлся одним из лучших игроков харьковского клуба. На счету 23-летнего полузащитника пять результативных ударов.

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Тэги: Металлист 1925Первая лигаСергей Романов
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