Александр Бабич возглавит Зарю?

Несмотря на то, что официальных вестей по уходу Виктора Скрипника с луганской “Зари” пока нет, в отечественных СМИ уже активно изучают варианты нового наставника клуба.

По последним слухам, луганскую “Зарю” может возглавить нынешний наставник “Мариуполя” Александр Бабич, который может в скором времени уйти в отставку. Причиной слухов стала связь владельца “Зари” Евгения Геллера с агентом Бабича Вадимом Шаблием, что существенно увеличивает шансы на успешное завершение сделки.

Напомним, по последним слухам Виктор Скрипник должен стать главным тренером СК “Днепр-1”. ФК “Мариуполь” должен возглавить Остап Маркевич.