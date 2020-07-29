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Футбол

Александр Бабич возглавит Зарю?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Бабич

Несмотря на то, что официальных вестей по уходу Виктора Скрипника с луганской “Зари” пока нет, в отечественных СМИ уже активно изучают варианты нового наставника клуба.

По последним слухам, луганскую “Зарю” может возглавить нынешний наставник “Мариуполя” Александр Бабич, который может в скором времени уйти в отставку. Причиной слухов стала связь владельца “Зари” Евгения Геллера с агентом Бабича Вадимом Шаблием, что существенно увеличивает шансы на успешное завершение сделки.

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Напомним, по последним слухам Виктор Скрипник должен стать главным тренером СК “Днепр-1”. ФК “Мариуполь” должен возглавить Остап Маркевич.

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Тэги: Александр БабичЗаряМаруиполь
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