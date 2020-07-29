Антон Шендрик покидает Александрию

Ещё один опытнейший защитник не сыграет в следующем сезоне в составе “Александрии”.

Следом за Андреем Запорожаном, который завершил футбольную карьеру, состав александрийского клуба покинул Антон Шендрик, о чем сообщает Футбол News. Контракт 34-летнего защитника подошел к завершению и продлеваться не будет.

Отметим, в завершившемся сезоне в составе “Александрии” Антон Шендрик провел 12 матчей и забил один гол. В составе александрийского клуба защитник выступал на протяжении последних девяти сезонов.