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Футбол

Денис Мирошниченко подписал новый контракт с Александрией

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Мирошниченко

Пятая команда прошлого сезона чемпионата Украины по футболу ФК “Александрия” подписала новый контракт со своим основным защитником Денисом Мирошниченко.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два года. Защитник пополнил состав “Александрии” летом прошлого года и сходу стал основным игроком.

Напомним, в нынешнем сезоне Денис Мирошниченко провел за “Александрию” 27 матчей и отличился одной результативной передачей.

Ранее игрок в течении шести сезонов играл за “Карпаты”.

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Тэги: АлександрияДенис Мирошниченкоконтракт
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