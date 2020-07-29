Среда, 29 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГоран Попов прилетел в Киев для встречи с Луческу
Футбол

Горан Попов прилетел в Киев для встречи с Луческу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Горан Попов

Бывший защитник киевского “Динамо” Горан Попов может вернуться в украинский клуб, правда, в новой роли.

По информации Meta-ratings, в экс-футболиста сборной Македонии запланирована встреча с главным тренером “Динамо” Мирчей Луческу. Вероятней всего, стороны должны обсудить возможные варианты усиления киевского клуба, так как Горан Попов после окончания карьеры игрока стал футбольным агентом.

Также, как отмечает издание, велика вероятность, что Горану Попову будет предложена одна из должностей в клубе. Возможно, его приезд связан с тем, что Огнен Вукоевич, который отвечал за балканский рынок футболистов, войдет в штаб Луческу.

загрузка...
Тэги: Горан ПоповДинамоМирча Луческу
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Александрия” попрощалась с центрбеком

Антон Шендрик
Антон Шендрик покидает Александрию

Диего Лонго
Диего Лонго войдет в тренерский штаб Динамо

Никита Кравченко
Колос близок к трансферу защитника Динамо

Егор Назарина
Официально: Егор Назарина перешел в Зарю

Закрыть