Горан Попов прилетел в Киев для встречи с Луческу

Бывший защитник киевского “Динамо” Горан Попов может вернуться в украинский клуб, правда, в новой роли.

По информации Meta-ratings, в экс-футболиста сборной Македонии запланирована встреча с главным тренером “Динамо” Мирчей Луческу. Вероятней всего, стороны должны обсудить возможные варианты усиления киевского клуба, так как Горан Попов после окончания карьеры игрока стал футбольным агентом.

Также, как отмечает издание, велика вероятность, что Горану Попову будет предложена одна из должностей в клубе. Возможно, его приезд связан с тем, что Огнен Вукоевич, который отвечал за балканский рынок футболистов, войдет в штаб Луческу.