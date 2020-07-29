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Источник: “Динамо” не купит Маркау

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный эксперт Михаил Спиваковский заявил, что защитник “Галатасарая” Маркау в “Динамо” не перейдет. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я могу вам сказать, что это – чушь и фейк. Почему? 8 млн евро – это неадекватная цена для “Динамо”.

Также вопрос и по позиции. Правоногий центральный защитник – это очень резервный список тех, кто реально нужен “Динамо”.

Ну и еще есть мои знания о том, что этот футболист вряд ли входил даже в расширенный трансферный список “Динамо”, – говорит Спиваковский в программе “ТаТоТаке”.

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Источник: sportanalytic.com
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