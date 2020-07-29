Колос близок к трансферу защитника Динамо

Коваливский “Колос”, который сегодня может впервые в своей истории пробиться в квалификацию Лиги Европы, планирует усилить свой состав защитником киевского “Динамо” Никитой Кравченко.

По информации телеграм канала “Шах и Шах”, молодой защитник киевлян находится в шаге от перехода в коваливский клуб. Пока ре известно условия перехода, будет ли это аренда, или полноценный трансфер.

Напомним, последние полгода Никита Кравченко провел на правах аренды за донецкий “Олимпик”, в составе которого отыграл 12 матчей и сделал одну результативную передачу.