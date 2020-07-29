Плей-офф за путевку в Лигу Европы. Финал. “Колос” – “Мариуполь”. ОНЛАЙН

ГлавнаяФутболПлей-офф за путевку в Лигу Европы. Финал. “Колос” – “Мариуполь”. ОНЛАЙНФутболПлей-офф за путевку в Лигу Европы. Финал. “Колос” – “Мариуполь”. ОНЛАЙНЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июл. 29, 2020 в 18:450Share7 Сегодня определится последний участник еврокубков от Украины на сезон-2020/21. Сообщает сайт EURO.com.ua Это право в финале плей-офф разыграют ковалевский “Колос” и “Мариуполь”. Начало – в 19:30. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре − 3 = Вам может понравиться Футбол Вукоевич согласовал контракт с Динамо29.07.202029.07.20203Читать большеФутбол СК Днепр-1 намерен продлить аренду Булецы и Супряги29.07.202029.07.20202Читать большеФутбол Экс-тренер “Краснодара” мог возглавить “Динамо”29.07.20205Читать большеФутбол “Шахтер” нацелился на японского таланта29.07.202020Читать большеФутбол Денис Мирошниченко подписал новый контракт с Александрией29.07.202029.07.20202Читать большеФутбол Александр Бабич возглавит Зарю?29.07.202029.07.20205Читать большеФутбол Горан Попов прилетел в Киев для встречи с Луческу29.07.202029.07.20209Читать большеФутбол “Александрия” попрощалась с центрбеком29.07.202012Читать большеФутбол Антон Шендрик покидает Александрию29.07.202029.07.2020Читать большеФутбол Диего Лонго войдет в тренерский штаб Динамо29.07.202029.07.20206Читать большеРекомендуем посмотретьФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020ФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020ФутболОлег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу25.07.202025.07.2020Футбол“Динамо” нашло первого новичка для Луческу27.07.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020ФутболМирча Луческу возглавит Динамо?22.07.202022.07.2020ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020