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Футбол

Плей-офф за путевку в Лигу Европы. Финал. “Колос” – “Мариуполь”. ОНЛАЙН

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня определится последний участник еврокубков от Украины на сезон-2020/21. Сообщает сайт EURO.com.ua

Это право в финале плей-офф разыграют ковалевский “Колос” и “Мариуполь”.

Начало – в 19:30.

Источник: sportanalytic.com
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