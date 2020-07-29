Санжар покинул Карпаты

Львовские «Карпаты» сообщили о прекращении сотрудничества с наставником команды Романом Санжаром. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны разорвали договор по обоюдному согласию.

«За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм. От всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса», – сказал совладелец «Карпат» Олег Смалийчук.

Напомним, 41-летний украинский тренер работал в «Карпатах» с 3 сентября 2019 года.