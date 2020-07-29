Серия А. 37 тур. Малиновский забил, “Интер” победил “Наполи”

В стартовом матче предпоследнего тура чемпионата Италии “Аталанта” одержала волевую победу над “Пармой”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Причастен к этому и наш Руслан Малиновский, который сравнял счет великолепным ударом со штрафного. В другом матче дня “Интер” по всем статьям победил “Наполи”.
Чемпионат Италии
37 тур
“Парма” – “Аталанта” – 1:2
Голы: Кулусевскі, 43 – Малиновский, 70, Гомес, 84
“Интер” – “Наполи” – 2:0
Голы: Д’Амброзио, 11, Мартинес, 74
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Источник: sportanalytic.com