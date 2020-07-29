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Футбол

СК Днепр-1 намерен продлить аренду Булецы и Супряги

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Днепровский СК “Днепр-1” заинтересован в продлении сотрудничества с молодыми талантами киевского “Динамо” Владиславом Супрягой и Сергеем Булецой.

Оба игрока провели отличный сезон в составе днепровского клуба, что и стало причиной, которая заставила руководство СК “Днепр-1” начать переговоры по продлению срока аренды.

«Да, мы сделали предложение «Динамо». Хотим, чтобы эти футболисты, которые хорошо себя проявили, еще на год продолжили выступления в «Днепре-1». Теперь мы ждем ответа от киевского клуба», – сказал Береза.

Напомним, новый сезон СК “Днепр-1” может начать под руководством Виктора Скрипника.

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Тэги: Владислав СупрягаСергей БулецаСК Днепр-1
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