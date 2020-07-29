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Футбол

Тренерский штаб Луческу: Две легенды “Динамо” и два иностранца

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков назвал в соцсети тренерский штаб Мирчи Луческу в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В него вошли бывшие игроки “бело-синих” Олег Гусев и Огнен Вукоевич, а также вечный тренер вратарей Михаил Михайлов.

Также ассистентами Луческу будут 52-летний молдаванин Эмил Карас и 43-летний итальянец Диего Лонго, который долго сотрудничал с сыном Луческу, Разваном.

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Источник: sportanalytic.com
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