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Бабич подтвердил свой уход из Мариуполя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Бабич

Главный тренер “Мариуполя” Александр Бабич подтвердил слухи о своем уходе из команды.

Контракт тренера и его тренерского штаба подошел к завершению и скорей всего продлеваться не будет.

Я не шутил, когда говорил, что такого «Мариуполя» мы больше не увидим. История нашего тренерского штаба с «Мариуполем» заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим и команду, и болельщиков, и руководство. После этих трех сезонов мы стали только сильнее

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером “Мариуполя” должен стать Остап Маркевич.

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Тэги: Александр БабичМаруипольОстап Маркевич
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