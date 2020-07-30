Бабич подтвердил свой уход из Мариуполя

Главный тренер “Мариуполя” Александр Бабич подтвердил слухи о своем уходе из команды.

Контракт тренера и его тренерского штаба подошел к завершению и скорей всего продлеваться не будет.

Я не шутил, когда говорил, что такого «Мариуполя» мы больше не увидим. История нашего тренерского штаба с «Мариуполем» заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим и команду, и болельщиков, и руководство. После этих трех сезонов мы стали только сильнее