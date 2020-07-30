Луческу представил тренерский штаб “Динамо”

Новый тренер “Динамо” Мирча Луческу сказал, кто будет помогать ему. Сообщает сайт EURO.com.ua

До его штаба войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов и Диего Лонго.

“И Вукоевич, и Гусев должны понимать мою философию, должны принимать ее, изучать, чтобы передать игрокам далее. Они очень важными фигурами будут. Олег будет заниматься группой атаки, потому что есть проблемы в этом плане. Огнен будет заниматься футболистами в середине поля. Я буду заниматься обороной и контролировать процесс всех звеньев.

Также есть Диего Лонго – тренер по физподготовке и проблемами в организации, он разносторонне развитый специалист. Будем делать упор на то, чтобы исключить мышечные травмы, потому что это все беспокоит. Когда я был в “Шахтере”, у меня было мало таких игроков.

Тренером вратарей остается Михайлов. Хотел, чтобы все остались в клубе, в том числе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, буду работать продуктивно”, – говорит Луческу.