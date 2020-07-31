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Футбол

“Шахтер” не отпустил Додо в “Баварию”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Шахтера” Додо говорит, что зимой мог сменить клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне льстит интерес со стороны “Баварии”. В январе мне сделали официальное предложение. Ответ зависела не только от меня, а от клуба, в котором я играю. “Шахтер” не захотел меня отпускать, поэтому я продолжаю усердно работать.

Я счастлив здесь, продолжаю посвящать себя клубу, который мне действительно нравится, который дал мне возможность играть в Европе. Я всегда буду уважать его. Бразильцы, которые начинали в украинском клубе, сегодня сверкают в лучших командах Европы.

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Я хорошо выполняю свою работу, интерес со стороны больших клубов еще будет. Это хорошо для “Шахтера”», который показывает миру хороших игроков. Он сделал это с Дугласом Костой, Фернандиньо, Виллианом. Тем же Тайсоном, по которым были предложения, но клуб его не отпустил. “Шахтер” всегда дает нам возможность продемонстрировать наш футбол, а клубы обращают на нас внимание, так как команда всегда играет в Лиге чемпионов с молодыми игроками”, – заявил Додо.

Источник: sportanalytic.com
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