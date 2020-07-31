Суркис: Надеюсь на мудрость болельщиков “Динамо”

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о приеме тренера Мирчи Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Предусмотренная контрактом Луческу поэтапная бонусная система?

– Я сразу хочу подчеркнуть, что Луческу пришел работать в команду из чисто профессиональных качеств. Вопрос его денежного содержания было на последнем месте, пока мы все обсуждали. В нем есть бонусная система за попадание команды в Лигу чемпионов – это самый главный критерий, который был озвучен мной. Финансовые вопросы контракта мы решили ровно за 10 минут.

– Рано или поздно болельщики и Мирча Луческу встретятся. Как Вы будете решать этот конфликт?

– Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас же не только ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я пытался донести им свою позицию. Услышали они ее – хорошо, нет – мы идем своим путем. У нас сотни тысяч болельщиков, которые не только приходят на стадион, а смотрят матчи по телевизору. Я не хочу говорить о том, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не просто выходят для того, что им нужно развлечься.

Я не могу сегодня согласиться с тем, что Луческу не может быть принят в нашу семью. Я прежде всего рассматривают его из-за профессиональных качеств, а все остальное меня не интересует. Хочу, чтобы были результаты команды. Опять-таки, если будет удача, то будут и аплодисменты. Пусть не мне, но команде. А если успеха не будут, то будут спрашивать с меня. Я хочу цивилизованного разговора, если болельщики, которые желают встретиться со мной или командой. Хочу поддержки! Но вести себя нужно цивилизованно, в рамках закона. Мы живем в демократической стране, они могут высказывать свои мнения, но все в рамках закона. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить это беззаконие, которое происходит на сегодняшний день, – говорит Суркис.

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