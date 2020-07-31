Пятница, 31 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСуркис: Надеюсь на мудрость болельщиков “Динамо”
Футбол

Суркис: Надеюсь на мудрость болельщиков “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о приеме тренера Мирчи Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Предусмотренная контрактом Луческу поэтапная бонусная система?
– Я сразу хочу подчеркнуть, что Луческу пришел работать в команду из чисто профессиональных качеств. Вопрос его денежного содержания было на последнем месте, пока мы все обсуждали. В нем есть бонусная система за попадание команды в Лигу чемпионов – это самый главный критерий, который был озвучен мной. Финансовые вопросы контракта мы решили ровно за 10 минут.

Читайте также:  Легионер "Динамо" вернулся на родину (ФОТО)

– Рано или поздно болельщики и Мирча Луческу встретятся. Как Вы будете решать этот конфликт?
– Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас же не только ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я пытался донести им свою позицию. Услышали они ее – хорошо, нет – мы идем своим путем. У нас сотни тысяч болельщиков, которые не только приходят на стадион, а смотрят матчи по телевизору. Я не хочу говорить о том, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не просто выходят для того, что им нужно развлечься.

Читайте также:  "Динамо" готовит усиление, сорванные трансферы "Шахтера"

Я не могу сегодня согласиться с тем, что Луческу не может быть принят в нашу семью. Я прежде всего рассматривают его из-за профессиональных качеств, а все остальное меня не интересует. Хочу, чтобы были результаты команды. Опять-таки, если будет удача, то будут и аплодисменты. Пусть не мне, но команде. А если успеха не будут, то будут спрашивать с меня. Я хочу цивилизованного разговора, если болельщики, которые желают встретиться со мной или командой. Хочу поддержки! Но вести себя нужно цивилизованно, в рамках закона. Мы живем в демократической стране, они могут высказывать свои мнения, но все в рамках закона. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить это беззаконие, которое происходит на сегодняшний день, – говорит Суркис.

Читайте также:  Шахтер интересуется 18-летним защитником Атлетико

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис: Надо забыть, где раньше работал Луческу

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Шахтер” не отпустил Додо в “Баварию”

Вербіча прооперировали в Германии

Луческу: Спиридон предшествовал идти в “Динамо” до меня

Официально. “Мариуполь” уволил наставника

Луческу представил тренерский штаб “Динамо”

Закрыть