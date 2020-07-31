Вербіча прооперировали в Германии

Полузащитник “Динамо” Беньямин Вербіч лег под нож. Сообщает сайт EURO.com.ua

“уже все хорошо, самое сложное позади. У меня в течение определенного отрезка времени были проблемы с паховыми кольцами, в понедельник сделали еще одно обследование, которое подтвердило, что необходима операция. Она прошла успешно, я до сих пор нахожусь в клинике в Мюнхене, но уже в четверг меня должны отпустить домой.

В Киев планирую вернуться на следующей неделе, а в целом реабилитация по предварительным данным должна занять три-четыре недели”, – говорит словенец.