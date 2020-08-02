Дедечко сменил клуб в Армении

Известный украинский полузащитник Денис Дедечко новый сезон начнет в составе середняка чемпионата Армении – ФК “Ной”.

Как сообщает официальный Ютуб канал армянского “Ноя”, 33-летний украинский футболист подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки не сообщаются.

Отметим, прошлый сезон Денис Дедечко провел в составе “Арарата”, за который в двадцати матчах чемпионата Арсении забил шесть голов. В чемпионате Украины игрок успел поиграть за “Александрию”, “Ворсклу” и “Кривбасс”.