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Футбол

Морозко подписал новый контракт с Колосом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Морозко

Один из ключевых исполнителей коваливского “Колоса” Евгений Морозко своей игрой заслужил на пролонгацию действующего соглашения с клубом.

По словам игрока, на днях ему поступило предложение продлить контракт, на которое он ответил согласием.

Да, действительно, мы с «Колосом» заключили новый договор. Сроки называть пока не буду. Я рад быть частью этого клуба и войти в историю. Мы смогли из чемпионата области добраться до еврокубков, Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Евгений Морозко провел в чемпионате Украины 28 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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Тэги: Евгений МорозкоКолосконтракт
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