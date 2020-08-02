Морозко подписал новый контракт с Колосом

Один из ключевых исполнителей коваливского “Колоса” Евгений Морозко своей игрой заслужил на пролонгацию действующего соглашения с клубом.

По словам игрока, на днях ему поступило предложение продлить контракт, на которое он ответил согласием.

Да, действительно, мы с «Колосом» заключили новый договор. Сроки называть пока не буду. Я рад быть частью этого клуба и войти в историю. Мы смогли из чемпионата области добраться до еврокубков, Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Евгений Морозко провел в чемпионате Украины 28 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.