Немчанинов покинул состав Нитры

Украинский легионер выступавший в последнее время в чемпионате Словакии Дмитрий Немчанинов находится в поиске нового клуба.

Воспитанник киевского “Динамо” последние полгода провел в составе “Нитры”, за которую отыграл пять матчей. Его контракт подошел к концу, новое предложение по пролонгации соглашения ему не поступало.

Действительно сейчас уже не являюсь игроком «Нитры». Мой контракт подошел к концу, а новое соглашение мы не заключили. Таким образом, сейчас я свободный агент и открыт ко всем предложениям.

Мне хотелось, да и клуб был заинтересован в том, чтобы я продолжил выступления, но все же пока есть определенные нюансы, из-за которых этого не произойдет.

Напомним, первую половину сезона Немчанинов провел в составе “Руха”.