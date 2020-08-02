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Немчанинов покинул состав Нитры

Андрей ОгородникНет комментариев
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Немчанинов

Украинский легионер выступавший в последнее время в чемпионате Словакии Дмитрий Немчанинов находится в поиске нового клуба.

Воспитанник киевского “Динамо” последние полгода провел в составе “Нитры”, за которую отыграл пять матчей. Его контракт подошел к концу, новое предложение по пролонгации соглашения ему не поступало.

Действительно сейчас уже не являюсь игроком «Нитры». Мой контракт подошел к концу, а новое соглашение мы не заключили. Таким образом, сейчас я свободный агент и открыт ко всем предложениям. 

Мне хотелось, да и клуб был заинтересован в том, чтобы я продолжил выступления, но все же пока есть определенные нюансы, из-за которых этого не произойдет.

Напомним, первую половину сезона Немчанинов провел в составе “Руха”.

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Тэги: Дмитрий НемчаниновНитраРух
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