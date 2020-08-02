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Футбол

Полузащитник Динамо близок к переходу в российский чемпионат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мохамед Кадири

Футболист киевского “Динамо” Мохаммед Кадири спустя год после своего перехода в столичный клуб может уйти.

По информации российских СМИ, большой интерес в услугах ганского полузащитника проявляет тульский “Арсенал”, где игрок выступал до своего перехода в “Динамо”. Более того, ссылаясь на свои источники, российская пресса утверждает, что вопрос с переходом Кадири уже решен.

Напомним, Мохаммед Кадири за год в “Динамо” провел в чемпионате Украины пятнадцать матчей, причем достаточно часто поддавался критике за ошибки в важных поединках.

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Тэги: Арсенал ТулаДинамоМохамед Кадири
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